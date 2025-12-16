قال الإعلامي تامر أمين، إنه يتناول أزمة أرض نادي الزمالك من منظور تحليلي، بعيدًا عن الانتماء الرياضي أو العاطفة، لافتًا إلى أن مجلس إدارة النادي قدم الموضوع من منظور عاطفي وجماهيري، ويريد أن يحل الأمر من هذا المنظور وأن هناك ملايين من مشجعي الزمالك بخلاف أعضاء الجمعية العمومية.

وأضاف "أمين" خلال برنامجه على قناة النهار، اليوم الاثنين، أن الجهات الرسمية المعنية، ممثلة في النيابة العامة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الإسكان، ملزمة بالتعامل مع الملف وفق القانون، مؤكدًا أن هناك "إشكالية" -على حد وصفه- حاليًا بين الرؤية العاطفية لمجلس الإدارة والالتزام القانوني للدولة.

ولفت إلى أن الحل النهائي يعتمد على الحق القانوني للنادي، سواء بإعادة الأرض أو تخصيص أرض بديلة في حال ثبوت المخالفات القانونية المرتبطة بالمجلس الحالي، مردفًا: "أن الدولة المصرية ومؤسساتها وأجهزتها العاملة في هذا الملف حاليًا الحريصة تمامًا على حماية كيان من أهم الكيانات الرياضية في مصر وهو نادي الزمالك، هتعمل الصح وفقًا لصحيح القانون ودون الإضرار بنادي الزمالك".



وكانت وزارة الشباب والرياضة أصدرت بيانًا أكدت فيه متابعة التطورات المتعلقة بأزمة أرض نادي الزمالك في السادس من أكتوبر، مشددة على حرصها على حقوق النادي والجماهير، والعمل على إيجاد حلول قانونية ومستدامة بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة، بما يضمن استقرار النادي ويحفظ مصالحه، مع الالتزام الكامل بالقانون وسرية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

ونص بيان مجلس إدارة نادي الزمالك على أنه منذ نال شرف المسئولية كان وما زال يدرك أهمية مشروع فرع النادي الجديد بمدينة حدائق أكتوبر، باعتباره الحلم الذي تاق له الملايين من أعضاء وجماهير ومحبي النادي عبر عقدين من الزمن، فضلا عن كونه الأمل لتجاوز صعوبات تكاد تمنع النادي من استكمال دوره الرائد.