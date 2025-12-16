شهدت حلقة برنامج «واحد من الناس» على شاشة قناة «الحياة» لحظة مفاجئة، بعدما تحوّل الإعلامي الدكتور عمرو الليثي إلى ضيف، بينما تولى الفنان محمد القس تقديم البرنامج، مرتديًا الزي الخليجي، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا.

وجاءت المفاجأة خلال حلقة فنية خاصة استضاف فيها عمرو الليثي الفنان محمد القس، حيث أعلن الأخير تقديمه نسخة سعودية من برنامج «واحد من الناس»، ووجّه عددًا من الأسئلة للإعلامي، الذي بدا عليه الاندهاش من الموقف.

وتحدث القس خلال الحلقة عن آخر أعماله الفنية، مشيرًا إلى مشاركته في مسلسل «الجاردية»، إلى جانب التحضير لمسلسل جديد، فضلًا عن استعداده لتقديم برنامج تلفزيوني خلال الفترة المقبلة.

كما أعاد القس التأكيد على كواليس مشواره المهني قبل التمثيل، وعمله في مهن متعددة، معتبرًا أن هذه التجارب شكّلت شخصيته وأسهمت في صقل أدواته الفنية.

وتناول الحوار أيضًا أسباب عدم زواج الفنان، والتي أجاب عنها بروح ساخرة، إلى جانب رؤيته للحياة الأسرية والتربية.

وفي ختام الحلقة، أعرب محمد القس عن سعادته الكبيرة بمشاركته في البرنامج وتقديمه لهذه التجربة المختلفة، بينما أشاد الإعلامي عمرو الليثي بموهبة القس، مؤكدًا أنه فنان يمتلك أدوات حقيقية وينتظره مستقبل فني مميز.