محمد القس: عملت سائقًا وسباكًا وكهربائيًا قبل التمثيل

كشف الفنان محمد القس عن كواليس مشواره قبل دخول عالم التمثيل، مؤكدًا أنه عمل في عدد كبير من المهن الحرفية، من بينها السائق والسباك والكهربائي والنقاش، قبل أن يصبح ممثلًا معروفًا.

وقال القس، خلال حلقة فنية خاصة من برنامج «واحد من الناس» على شاشة قناة «الحياة»، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، إنه كان يساعد «الأسطى» في هذه المهن، مشيرًا إلى أن والده كان حريصًا على تعليمه الاعتماد على النفس والتعامل مع مختلف فئات المجتمع، وهو ما منحه خبرة إنسانية انعكست لاحقًا على أدائه التمثيلي.

وأوضح أن هذه التجارب ساعدته على فهم أنماط بشرية متعددة، واستلهم منها بعض الشخصيات التي قدمها في أعماله الدرامية، لافتًا إلى تأثره بشخصية سيدة شامية مسنة من مدينة حمص، والتي ألهمته أحد أدواره.

وتطرق القس إلى فلسفته في التمثيل، مؤكدًا أن الصدق والتواصل مع الجمهور هما الأساس، مشيرًا إلى تأثره بمقولة النجم العالمي مارلون براندو حول تقديم ما لا يتوقعه الجمهور.

كما تحدث عن تنوع أدواره بعد مسلسل «موضوع عائلي» الكوميدي، وتقديمه لشخصية شريرة في مسلسل «تلت التلاتة» مع الفنانة غادة عبد الرازق، مؤكدًا رغبته في عدم حصره في نمط فني واحد.

وعن سبب عدم زواجه، أجاب القس مازحًا بأنه يحب النساء، مؤكدًا أن ما يعجبه في المرأة هو عفويتها وخفة دمها وطبيعتها، مضيفًا أن «أسهل شيء في الحياة الزواج، وأصعب شيء هو التربية».

وفي ختام الحلقة، وجه الفنان رسالة مؤثرة إلى والدته، داعيًا الله أن يمد في عمرها ويمنّ عليها بالشفاء.