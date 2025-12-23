 روسيا تبارك انتخاب خالد العناني لرئاسة اليونيسكو: فرصة لإعادة الحياد إلى المنظمة - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 3:09 م القاهرة
روسيا تبارك انتخاب خالد العناني لرئاسة اليونيسكو: فرصة لإعادة الحياد إلى المنظمة


نشر في: الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 - 12:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 - 12:29 م

رحب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بانتخاب الدكتور خالد العناني، مديرًا عامًا لمنظمة اليونيسكو، داعيًا إياه إلى «تصحيح أخطاء سلفه».

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم»، قال لافروف في تصريحات صحفية: «نعتبر فوز الدكتور خالد العناني خطوة مُرضية، خاصةً في ظل دعمه الواضح لضرورة عودة اليونسكو إلى مهمتها بعيدًا عن الأجندات السياسية».

وأضاف: «ننتظر أن يبدأ المدير العام الجديد بتصحيح أخطاء سلفه دون تأخير، وإعادة التوازن والحياد إلى عمل المنظمة، وفق مبادئ الميثاق التأسيسي».

كما أكد لافروف أن روسيا ستشارك في الانتخابات المقبلة للمجلس التنفيذي لليونسكو، مشيرًا إلى أن موسكو لم تتمكن من الفوز في الدورة الحالية بسبب ما وصفه بـ«تصرفات الغرب المعادية» التي «عرقلت مشاركتها العادلة».

ومؤخرا فاز مرشح مصر خالد العناني، بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، لأول مرة في تاريخها وهو الأول عربيا والثاني إفريقيا يتقلد هذا المنصب، كما فازت مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2026 - 2028.

