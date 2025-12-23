فرانشيسكا ألبانيزي تطالب بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة ومقاطعتها

طالبت المقررة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، بتعليق عضوية «إسرائيل» بالجمعية العامة للأمم المتحدة ومقاطعتها ثقافيًا وسياسيًا، على خلفية ارتكابها الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي استمرت عامين.

وقالت ألبانيزي، في مقابلة مع وكالة «الأناضول» بالعاصمة البريطانية لندن: إن «الحقيقة لا يمكن إسكاتها»، مشددة على أنه «لا ينبغي لإسرائيل أن تجلس في الأمم المتحدة كما لو كانت دولة عضو طبيعية».

وانتقدت السماح لإسرائيل بالمشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» لعام 2026، معتبرة أن ذلك يتناقض مع حجم الجرائم المرتكبة.

وأشارت إلى أن مسابقة «يوروفيجن» تمثل أول منصة دولية كبرى تشهد شكلًا من أشكال المقاطعة الفعلية لإسرائيل.

وأكدت أن المقاطعة لا ينبغي أن تقتصر على المجال الثقافي، بل يجب أن تترافق مع خطوات سياسية وقانونية على المستوى الدولي.

ونوهت المقررة الأممية أن «إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان منذ سنوات، إلا أن العامين الأخيرين شهدا وتيرة غير مسبوقة من العنف».

وأضافت: «إسرائيل قوة احتلال غير قانونية، وهي دولة فصل عنصري، وتواجه مسارات قانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية».

وشددت ألبانيزي على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات «أكثر حزمًا» للجم إسرائيل، داعية إلى استمرار الضغط الشعبي والسياسي لوقف جرائمها.

واستطردت: «الحركات الشعبية، إلى جانب التزام الدول الأعضاء بالمبادئ، قادرة على إحداث تأثير متسلسل، وآمل أن يُسهم ذلك في إنهاء الجرائم الإسرائيلية في أقرب وقت ممكن».

You sent