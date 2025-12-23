 الداخلية تضبط 10 رجال و3 سيدات لاستغلالهم الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 12:34 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟

النتـائـج تصويت

الداخلية تضبط 10 رجال و3 سيدات لاستغلالهم الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة

مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 - 12:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 - 12:25 م

أنقذت مباحث رعاية الأحداث بوزارة الداخلية 15 طفلا جديدا من أيدي 13 شخصا يستغلونهم بأعمال التسول واستجداء المارة بنطاق محافظة القاهرة وألقت القبض على المتهمين.

وبينت التحريات أن المتهمين 10 رجال و3 سيدات -لـ 8 منهم معلومات جنائية- يستغلون أطفال أحداث فى التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة، وتعريض الأطفال الأحداث للخطر حال تسولهم وبيع السلع بطريقة إلحاحية.

تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بإستغلال الأطفال والحصول على متحصلتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين المضبوطين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك