أشاد الفنان محمد القس بعدد من زملائه في الوسط الفني، وكشف عن نجومه المفضلين وأعماله التي تركت أثرًا في مسيرته الفنية، خلال حلقة خاصة من برنامج «واحد من الناس» على شاشة قناة «الحياة»، الذي قدّمه لأول مرة بنفسه مرتديًا الزي الخليجي.

وأوضح القس أن المنتج السعودي فهد الحيان كان له فضل كبير عليه في بداياته، من خلال عقد استمر ثلاث سنوات دعمه خلالها مهنيًا، مؤكّدًا أنه لن ينسى هذا الدعم. كما أشاد بالنجم الكبير أحمد السقا، واصفًا إياه بأنه «أجدع فنان»، مشيرًا إلى رسالة ودعم تلقاها منه بعد مشاركته في مسلسل «موضوع عائلي»، مؤكدًا أن السقا شجعه وقال له: «أنت أخ لينا وفنان موهوب ولو احتجت أي شيء اتصل عليّ».

وتحدث القس عن الفنان محمد سعد، معبرًا عن إعجابه بشخصيته وأدواره، وذكر أن فيلم «بوحة» كان له أثر كبير على طريقته في الأداء، مضيفًا أنه حاول التواصل مع سعد الذي رد عليه بكلمات أسعدته كثيرًا.

كما كشف القس عن إعجابه بالنجم كريم محمود عبد العزيز، مؤكدًا أنه التقى به في مهرجان بالمملكة العربية السعودية، وأعرب له عن حبه وتقديره، وذكر أن الفنان كريم تبادل معه المشاعر نفسها.

وعن نجمات المستقبل، أعرب القس عن رغبته في التعاون مع منى زكي ومنة شلبي، مؤكدًا أن هذه النجوم يمثلن طموحًا فنيًا بالنسبة له.

وفي سياق آخر، أوضح القس أنه ندم على عدم استكمال دراسته الجامعية، مشيرًا إلى أنه يشكر الله على الجنسية السعودية، وأن شخصية «عايد» كانت الأقرب إليه، أما مثله الأعلى في الحياة فهو الرسول صلى الله عليه وسلم.