الأرصاد: فرص الأمطار مستمرة خلال الساعات المقبلة وتصل إلى غزيرة بتلك المناطق

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر اليوم، بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يساعد على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة بأغلب محافظات شمال البلاد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن السحب مصحوبة بفرص أمطار متفاوتة الشدة على تلك المحافظات، متوقعة استمرارها خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت أن فرص الأمطار تتراوح ما بين متوسطة والغزيرة أحيانًا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة بمحافظات شمال الوجه البحري، ومناطق من السواحل الشمالية الغربية، وجنوب الوجه البحري.

وأشارت إلى أن فرص الأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة، قائلة إن فرصها مستمرة غدًا الثلاثاء.

وأكدت أن الشبورة المائية المتكونة أيام الثلاثاء والأربعاء غير مؤثرة بشكل كبيرة على الرؤية بالطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، نتيجة التأثر بنشاط رياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة.

وتوقعت عودة تكون الشبورة المائية الكثيفة مع نهاية الأسبوع؛ في ظل استقرار الطقس، والتأثر بمرتفع جوي، وهدوء سرعات الرياح بشكل كبير.

ونصحت المواطنين بالقيادة بهدوء تام وحذر شديد خلال فترة تكون الشبورة المائية أو تساقط الأمطار، واتباع كل تعليمات المرور.