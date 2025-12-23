ضبط فتاتين متهمتين باستقطاب الرجال لممارسة الأعمال المنافية للآداب في الجيزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت مباحث الآداب القبض على فتاتين بتهمة استقطاب الرجال لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى في الجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة استخدام سيدتين تطبيق هاتف محمول للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

ضُبطت المتهمين بمنطقة قسم الأهرام بالجيزة وبحوزتهما 2 هواتف محمولة بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

يأتي ذلك فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.