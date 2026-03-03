نجوم ريال مدريد يدعمون رودريجو بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

حرص عدد من نجوم نادي ريال مدريد الإسباني على دعم رودريجو جويس، زميلهم في الفريق، وذلك بعد ثبوت إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكتب ثيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد عبر حسابه على موقع انستجرام: "تشجّع يا صديقي.. أعلم أنك ستعود أقوى من أي وقت مضى.. سنكون هنا لدعمك ومساعدتك في كل شيء".

من جهته، كتب مواطنه البرازيلي، فينيسيوس جونيور: "أخي، أتمنى لك الشفاء العاجل.. ابقَ قويًا.. باركك الرب.. نحن في انتظارك"، فيما كتب الإنجليزي، جود بيلينجهام: "كلنا معك يا أخي، ستعود أقوى من أي وقت مضى".

أما داني سيبايوس، لاعب خط الوسط، كتب: "ستعود أقوى من أي وقت مضى يا صديقي.. نحن متشوقون لرؤيتك من جديد على أرضية الملعب".

وكتب كيليان مبابي، نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا: "كل الدعم والقوة يا أخي.. خذ وقتًا لنفسك ولعائلتك، وعد أقوى من ذي قبل".