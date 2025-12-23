شئون البيئة: استراتيجية التنمية لشرم الشيخ تمثل التزام مصر بحماية البيئة وتعزيز السياحة المستدامة

قال الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، إن استراتيجية التنمية المستدامة لشرم الشيخ تمثل التزام مصر بحماية البيئة وتعزيز السياحة المستدامة، لذا يُعد إطلاق الاستراتيجية اليوم انتقالا من المبادارات الفردية إلى نهج استراتيجي طويل الأجل، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية تحول الالتزامات الوطنية والدولية لمصر بما فيها رؤية 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ونتائج مؤتمر COP- 27، إلى إجراءات على الواقع.

وأوضح أنه بالتوازي مع هذه الاستراتيجية، أعد خبراء فنيون استراتيجية قطاعية متخصصة تتضمن مجالات" الطاقة، إدارة المخلفات الصلبة، إدارة المياه، النقل المستدام، الحفاظ على التنوع البيولوجي"، مؤكدا أن هذه الاستراتيجيات محاور رئيسية ضمن مشروع "جرين شرم"، والتي صممت لتتكامل مع الاستراتيجية الشاملة وتدعمها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أطلقته محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، لإطلاق استراتيجية التنمية المستدامة لمدينة شرم الشيخ، بالتعاون مع مشروع جرين شرم، في خطوة محورية تعكس تقدم المدينة نحو التحول إلى مدينة خضراء، قادرة على الصمود والاستدامة.

حضر المؤتمر تشيتوسي نوغوتشي، ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، والمهندس محمد عليوة، مدير مشروع جرين شرم.