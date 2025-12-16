الأهلي يعيد ذكرى فوزه على الاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية

استعاد النادي الأهلي مساء اليوم الإثنين، ذكرى فوزه التاريخي على نادي الاتحاد السعودي بنتيجة 3-1 في بطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي كان قد انتصر على الاتحاد السعودي بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2023 التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وبادر الأهلي بالتسجيل في هذه المباراة عن طريق الظهير الأيسر التونسي علي معلول في الدقيقة 21 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 59، ثم سجل إمام عاشور الهدف الثالث في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 90+2 سجل الفرنسي كريم بنزيما هدف الاتحاد الوحيد في هذه المباراة، ليعيش الأهلي وجماهيره ليلة استثنائية في جدة.

الأهلي بعدما تأهل إلى الدور نصف النهائي من هذه البطولة، تلقى هزيمة من فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-0 في نصف النهائي، ثم فاز على أوراوا الياباني بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ليتوج بالميدالية البرونزية.