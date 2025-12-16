طمأن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين، بشأن ما أثير حول توافر الزيت، قائلا: «لا توجد أزمة زيت، والاحتياطي الاستراتيجي للسلع آمن في حدود 6 أشهر، وبالنسبة للزيت تحديدًا يفوق 5 أشهر ونصف».

ولفت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر «MBC» مصر» إلى استيراد مصر من 90 إلى 95% من احتياجاتها من الزيوت، مؤكدا أن الوزارة توفر جميع أنواع وأحجام عبوات الزيت لتلبية كل الاحتياجات.



وأضاف أن معدلات التضخم تراجعت وتسير في مسار هبوطي، مشيرا إلى أن المجموعة الاقتصادية تستهدف، بالتعاون مع البنك المركزي، الوصول بالتضخم إلى رقم أحادي، بالتوازي مع ذلك، تعمل الوزارة على ضمان الإتاحة السلعية ليحصل المواطن على جميع احتياجاته بأريحية.

وتطرق لدور الوزارة في الرقابة على سوق الذهب عبر مصلحة الدمغة والموازين، نافيا الشائعات التي أثيرت حول وجود ذهب مغشوش في السوق.

وأوضح أن المصلحة تعد الجهة الوحيدة المنوط بها دمغ المصوغات الذهبية، مؤكدا أن الوزارة تستخدم قوة القانون لضبط السوق عبر الضبطية القضائية الذي تمنح المسئولين بها سلطة الرقابة.

وأضاف أن الوزارة تنظر تجارب دول مثل تركيا وإيطاليا في استخدام «الدمغ بالليزر» والذي يحل مشكلة الدمغ بالقلم الذي قد يتلف بعض المصوغات الجديدة، وذلك في إطار تحديث آليات عمل مصلحة الدمغة والموازين.