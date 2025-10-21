سي إن إن: تأجيل محتمل للقاء ترامب وبوتين في المجر

• مسؤول بالبيت الأبيض قال للشبكة الأمريكية إن لقاء وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الروسي والمتوقع عقده الأسبوع الجاري "أُجِّل مؤقتا"

قالت شبكة "سي إن إن"، إنه من المحتمل تأجيل اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، المرتقب عقده في المجر.

جاء ذلك وفقا لمسؤولين أمريكيين لم يفصحوا عن هوياتهم تحدثوا لـ"سي إن إن"، مساء الاثنين، عن اللقاء المرتقب بين ترامب وبوتين في العاصمة المجرية بودابست.

والخميس، أجرى ترامب اتصالا هاتفيا مع بوتين لمدة ساعتين ونصف تقريبا، وناقشا خلاله القضايا المتعلقة بالأزمة الأوكرانية.

وأعلن ترامب عن اجتماع على مستوى "كبار المستشارين" بين البلدين، بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وأنه سيلتقي بعد ذلك ببوتين "خلال أسبوعين".

من جانبه، أفاد مسؤول في البيت الأبيض دون الكشف عن هويته بأن لقاء روبيو ونظيره الروسي سيرغي لافروف، والمتوقع عقده الأسبوع الجاري، "أُجِّل مؤقتا".

وذكر مصدر مطلع آخر أن هناك خلافات بين روبيو ولافروف بشأن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وادعى المصدر أن روبيو من غير المرجح أن "يوصي" بلقاء بوتين وترامب الأسبوع المقبل بسبب خلافات الرأي بينه وبين لافروف، مشيرا إلى أن الوزيرين قد يتحدثان هاتفيا مرة أخرى الأسبوع الجاري.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها، ولم تسفر جهود ترامب عن تحقيق تقدم ملموس نحو إحلال السلام.