بريطانيا تؤكد مواصلة دعمها في تأمين احتياجات الجيش اللّبناني

أكّد المستشار الأوّل لدى وزارة الدفاع البريطانية لشئون الشّرق الأوسط الأدميرال إدوارد الجرين، خلال لقائه وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى، مواصلة بلاده دعمها في تأمين احتياجات الجيش اللّبناني.

واستقبل الوزير منسى، اليوم الثلاثاء، المستشار الأوّل لدى وزارة الدفاع البريطانية لشئون الشّرق الأوسط الأدميرال إدوارد الجرين، والسّفير البريطاني في لبنان هاميش كاول ووفدًا مرافقًا، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني.

وأكّد الأدميرال ألجرين "مواصلة دعم بلاده في تأمين احتياجات الجيش اللّبناني خلال هذه المرحلة الدّقيقة، لا سيّما فيما يتعلّق بإنشاء أبراج ومراكز مراقبة على الحدود البرّيّة".

وتمّ خلال اللّقاء "عرض المستجدّات الأخيرة في المنطقة وانعكاساتها المحتمَلة على الوضع في لبنان، ولا سيّما بعد توقيع وثيقة إنهاء الحرب في قطاع غزة بالأمس"، مشيرةً إلى أنّه "جرى التطرّق إلى سير العمل في تنفيذ الخطّة الّتي وضعها الجيش اللبناني لحصر السّلاح بيد السّلطة الشّرعيّة ومراحل تطبيقها، إضافةً إلى عملية انتشار الجيش وفقًا للقرار 1701".

وتناول البحث "التحدّيات الّتي قد تواجه المؤسّسة العسكريّة في ملء الفراغ الناتج عن انتهاء مهام قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "اليونيفيل" البرّيّة والبحريّة في لبنان نهاية العام 2026".