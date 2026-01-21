 ترامب يعتزم لقاء زيلينسكي وسط شتاء قارس في أوكرانيا - بوابة الشروق
الأربعاء 21 يناير 2026 7:47 م القاهرة
ترامب يعتزم لقاء زيلينسكي وسط شتاء قارس في أوكرانيا

كييف – أسوشيتد برس
نشر في: الأربعاء 21 يناير 2026 - 7:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 يناير 2026 - 7:13 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن نحو 4 آلآف مبنى في كييف ظل بدون تدفئة، اليوم الأربعاء، وأن ما يقرب من 60% من العاصمة الأوكرانية تعاني من انقطاع الكهرباء، وذلك بعد استهداف القصف الروسي الذي استمر لأيام شبكة الكهرباء في أوكرانيا، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه عقد محادثات مع الرئيس الأوكراني.

وقال ترامب، أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بسويسرا، إنه سيلتقي غدا الخميس بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال ترامب، اليوم الأربعاء، بشأن القتال الدائر في أوكرانيا: "أريد إيقافه، إنها حرب فظيعة."

وصرح المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم الأربعاء بأنه يعتزم مناقشة مقترحات للسلام مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى إجراء محادثات مع وفد أوكراني.

وقال ويتكوف في دافوس: "نحن بحاجة إلى سلام".

