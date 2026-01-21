المتهم الأول في قضية رشوة الري يستأنف على حكم سجنه 10 سنوات

استأنف المتهم الأول - رئيس الإدارة المركزية للري بمحافظة المنوفية- في قضية رشوة وزارة الري، على حكم سجنه 10 سنوات في اتهامه و11 آخرين بتلقى رشاوي مبالغ مالية مقابل إنهاء أعمال ومستحقات مالية لأصحاب شركات تعمل في تأهيل الترع والمصارف المائية.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، 6 متهمين في قضية تلقي رشاوى وعطايا مالية بوزارة الري مقابل إنهاء أعمال ومستحقات مالية لأصحاب شركات تعمل في تأهيل الترع والمصارف المائية، بالسجن المشدد 10 سنوات، كما قضت بإعفاء 6 آخرين من العقوبة.

وأسندت النيابة للمتهم الأول، بصفته موظفًا عموميًا — رئيس الإدارة المركزية للري بمحافظة المنوفية — أنه قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ إذ قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات في أعمال تأهيل الترع تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.

ووجهت النيابة للمتهم الأول أيضًا أنه قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ إذ قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية.

كما أسندت إليه أنه طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ إذ طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ 24 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني، بصفته موظفًا عموميًا بجهة عليا، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته على سبيل الرشوة، مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة لشركته بمركز أشمون، تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.

وأسندت النيابة للمتهم الثالث، بصفته موظفًا عموميًا — رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا — أنه قبل من شخص عطية بقصد المكافأة وبغير اتفاق سابق؛ إذ قبل من المتهم الثامن مبلغ 100 ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم، وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية، المسندة لشركته.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم الرابع، بصفته موظفًا عموميًا مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ إذ قبل وعدًا من المتهم السابع بمبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر، وأخذ منه مبلغ 70 ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر، مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.

كما أسندت إليه، بصفته سالفة البيان، أنه طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ إذ طلب من المتهم السابع مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر، وأخذه بوساطة المتهم الثاني عشر، مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة "طسا الجديدة" على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.

وكشفت التحقيقات أن أحد المتهمين، وهو رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية شمال القاهرة، حصل على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكي إحدى الشركات مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات أعمال تأهيل ترع.

وأكدت محادثات هاتفية وتصوير لقاءات ما توصلت إليه التحريات، حيث حصل المتهم على خمس دفعات شهرية من مبلغ الرشوة بدأت منذ مطلع فبراير 2023، كما حصل مسؤولون آخرون متهمون على مبالغ مالية على سبيل الرشوة لإنجاز ذلك الغرض لأصحاب تلك الشركات، تقاضوها على 6 دفعات شهرية بدأت منذ مطلع نوفمبر 2022.