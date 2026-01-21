 ترامب: أمريكا حافظت على جرينلاند واستطاعت حمايتها من الأعداء.. وأوروبا تدمر نفسها - بوابة الشروق
الأربعاء 21 يناير 2026 4:41 م القاهرة
ترامب: أمريكا حافظت على جرينلاند واستطاعت حمايتها من الأعداء.. وأوروبا تدمر نفسها

وكالات
نشر في: الأربعاء 21 يناير 2026 - 4:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 يناير 2026 - 4:21 م

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أن أمريكا وحدها هي القادرة على حماية جرينلاند، مضيفاً: نريد مفاوضات لبحث شراء جرينلاند.

وأضاف ترامب، في كلمة ألقاها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: لا نحتاج للمعادن النادرة في جرينلاند بل نحتاج الجزيرة من أجل الأمن القومي.

وأشار إلى أن جرينلاند تقع في موقع استراتيجي بين أمريكا وروسيا والصين، وفقاً لقناة العربية الإخبارية.

ومضى ترامب يقول: كنا أغبياء عندما أعدنا جرينلاند للدنمارك.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن بلاده حافظت على جرينلاند واستطاعت حمايتها من الأعداء، بحسب تعبيره.

وقال ترامب إن واشنطن تؤمن بالروابط التي تجمعها مع أوروبا ، مضيفا أن أوروبا تدمر نفسها، وتابع: "نريد أن تكون أوروبا حليفا قويا".

