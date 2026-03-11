تفاصيل بنود قرار مجلس الأمن بشأن إدانة الهجمات الإيرانية على دول المنطقة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بتأييد 13 عضوا وامتناع روسيا والصين عن التصويت، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا قدمت البحرين مشروعه لإدانة هجمات إيران على عدد من دول المنطقة والمطالبة بوقفها على الفور.

وكانت البحرين قد قدمت مشروع القرار، فيما أعدت روسيا مشروع قرار آخر وصفته بأنه "غير تصادمي ويراعي البعد الإقليمي للأحداث".

وجاءت أبرز بنود قرار مجلس الأمن، التي نشرها الموقع الرسمي للأمم المتحدة، كالتالي:

- تأكيد دعم المجلس للسلامة الإقليمية للإمارات والبحرين وعمان وقطر والكويت و السعودية والأردن، ولسيادتها واستقلالها السياسي.

- إدانة بأشد العبارات الهجمات الشنيعة التي تشنها إيران على أراضي هذه الدول.

- إدانة الهجوم على المناطق السكنية واستهداف الأعيان المدنية.

- المطالبة بالوقف الفوري لجميع الهجمات التي تشنها إيران.

- المطالبة بأن توقف إيران فورا ودون قيد أو شرط أي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء.

- التأكيد على أن ممارسة سفن النقل والسفن التجارية للحقوق والحريات الملاحية وفقا للقانون الدولي يجب أن تُحترم، وخاصة حول الطرق البحرية الحيوية.

- إدانة أي أعمال أو تهديدات تصدر عن إيران بهدف إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية فيه أو التدخل فيها بأي شكل آخر، أو تهديد الأمن البحري في باب المندب.