قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك إمكانية لإعادة جثة آخر أسير إسرائيلي في غزة.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "الجميع عادوا، استلمنا جثامين 28 من الرهائن القتلى، وبقي واحد، نعتقد أننا نعرف مكانه"، بحسب شبكة قدس برس.

ويشترط الاحتلال البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، وإعادة فتح معبر رفح، بإعادة جثة آخر أسير في غزة، وهو الرقيب أول ران عوئيلي.

ووفق ما نشرته وسائل إعلام عبرية، فإنّ عوئيلي حينما بدأ الهجوم في 7 أكتوبر 2023، ارتدى زيه العسكري وانضم إلى القتال، رغم إصابته، وشُوهد آخر مرة في أثناء مشاركته في اشتباكات بالنقب.

وبحسب ما أعلنه الاحتلال بشكل رسمي في يناير 2024، فإنه قُتل خلال هجوم 7 أكتوبر، وجرى نقل جثته إلى قطاع غزة.

وسقط عوئيلي في معركة بتاريخ 7 أكتوبر 2023. وكان عمره 24 عامًا وقت سقوطه، وقد صرّح والده في نوفمبر الماضي بأنه لا أحد يعلم مكانه ولا حتى الفصائل الفلسطينية في غزة، معربا عن قلقه من أن ابنه "لن يعود إلى إسرائيل".

وأمس، قال الناطق الرسمي باسم حركة حماس حازم قاسم، إن الحركة قدّمت جميع ما لديها من معطيات تتعلق بجثمان الأسير الإسرائيلي الأخير، وتعاملت بإيجابية مع مختلف الجهود المبذولة للبحث عنه.

وأوضح قاسم، أن الاحتلال الإسرائيلي عطّل مرارًا مساعي البحث عن الجثمان، ولا سيما في المناطق الواقعة خلف ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، ما أعاق التقدم في هذا الملف.

وأشار إلى أن الحركة تضع الوسطاء بصورة مباشرة ومستمرة في إطار الجهود التي تبذلها، بالتنسيق مع فصائل المقاومة، للوصول إلى جثمان الأسير الأخير.

واتهم قاسم الاحتلال الإسرائيلي بتعمّد استغلال عدم العثور على الجثمان، بهدف التهرب من استحقاقات المرحلة الأولى من الاتفاق، والتنصل من التزاماته المترتبة عليها.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية تواصل احتجاز نحو 9 آلاف و350 فلسطينيًا في سجونها حتى مطلع يناير الجاري.