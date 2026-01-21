ترامب: جرينلاند جزء من أمريكا الشمالية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن يستخدم القوة للسيطرة على جرينلاند، في خطاب ألقاه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي، أشار فيه إلى أن الولايات المتحدة تشهد ازدهارا بينما أوروبا "لا تسير في الاتجاه الصحيح".

وتهدد طموحات ترامب الخاصة بانتزاع السيطرة على جرينلاند من الدنمارك حليفة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بتفكيك العلاقات مع العديد من أقرب حلفاء واشنطن.

وسعى ترامب، إلى تسليط الضوء على جهوده للسيطرة على التضخم وتنشيط الاقتصاد في الولايات المتحدة.

لكن حضوره في تجمع النخبة العالمية ركز بشكل أكبر على انتقاداته للدول الأخرى، وكرر قوله إن الولايات المتحدة هي الأقدر على السيطرة على جرينلاند، وسخر من معظم دول أوروبا لمعارضتها الفكرة.

وقال ترامب: "هذه الجزيرة الضخمة وغير المحصنة هي في الواقع جزء من أمريكا الشمالية. هذه أراضينا".

وأضاف ترامب أيضا: "عندما تزدهر أمريكا، يزدهر العالم كله"، و"أنتم جميعا تتبعوننا في الهبوط كما تتبعوننا في الصعود".