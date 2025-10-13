وزير المياه العراقي: واجهنا أسوأ سنة جفاف في 90 عاما

قال عون ذياب، وزير الموارد المائية العراقي، إن بلاده شهدت هذا العام "أسوأ سنة في تاريخها من ناحية الجفاف" خلال أكثر من 90 سنة من تسجيل البيانات الهيدرولوجية.

وأكد ذياب، خلال جلسة "حلول مبتكرة للتكيف مع تغير المناخ واستدامة المياه" ضمن فعاليات اليوم الثاني لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، أن هذا الجفاف شمل كلاً من الخزين المائي المتاح في السدود والخزانات والواردات المائية من دول الجوار.

وأوضح أن هذا التحدي كبير وجديد ولم يُسجل سابقًا، مشيراً إلى أن المواطن في العراق، بلد النهرين، اعتمد في ثقافته لسنوات طويلة على وفرة المياه، لكن التحول حدث حاليًا من الوفرة إلى الندرة.

أكد أن هذا التغيير يحتاج وقتًا وثقافة جديدة ووعيًا لاستخدام المياه بشكل عقلاني ومقنن.

وشدد على ضرورة إيصال هذا التحدي إلى المجتمع الدولي والمنظمات المهتمة بشؤون المياه.

أشار الوزير إلى أن 70% من الموارد المائية للعراق تأتي من خارج الحدود، وتحديدًا من الجارة التركية.

وأفاد بأن النقص الحاد في الموارد المائية يعود إلى التغيرات المناخية، التي يضاف إليها استثمار الموارد المائية في الأعالي من قبل تركيا، بلد المنبع، من خلال مجموعة كبيرة من مشاريع تخزين المياه والري، مما أثر على تدفق المياه باتجاه العراق.

وأكد ذياب أن هذه الأمور أثرت بشكل سلبي على إمكانية تأمين احتياجات كافة مستخدمي المياه، مشيراً إلى أنه كانت هناك تحديات في تأمين مياه الشرب في بعض المناطق بوسط وجنوب العراق.

وأضاف أن هذه التغيرات يجب أن تُؤخذ بنظر الاعتبار، ويجب أن يكون الاهتمام بها مسلطاً من مختلف الجهات ذات العلاقة، وخاصة المنظمات العالمية المختصة.

وأضاف أنه في ظل قلة الموارد المائية في أعالي النهر، يضطر العراق حالياً إلى استخدام مبدأ الأسبقية لتأمين مياه الشرب والاحتياجات البشرية ولضمان الجريان البيئي في الأنهار.



