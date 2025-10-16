ترامب: سألتقي بوتين في بودابست لبحث إنهاء الحرب بين روسيا أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة المجرية بودابست، من دون أن يحدد موعد هذا اللقاء.

وكتب ترامب، على منصة "تروث سوشال": "لقد أنهيت للتو مكالمتي الهاتفية مع الرئيس فلاديمير بوتين من روسيا، وكانت مكالمة مثمرة للغاية".

وأضاف ترامب أنه سيلتقي بوتين في مكان تم الاتفاق عليه، وهو بودابست بالمجر، "لنرى ما إذا كان بإمكاننا إنهاء هذه الحرب المشينة بين روسيا وأوكرانيا"، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وتابع: "سأجتمع بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غدا في المكتب البيضاوي، حيث سنناقش مكالمتي مع الرئيس بوتين، والعديد من القضايا الأخرى".

ومضى قائلا: "أعتقد أن تقدما كبيرًا تحقق في محادثة اليوم".

وبسؤالها عن مزيد من التفاصيل بعد انتهاء المكالمة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت: "ستقدم مزيدا من المعلومات عندما نستطيع ذلك".