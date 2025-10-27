أنغام تُحيي ليلة إضافية لحفلها في الكويت 28 نوفمبر المقبل بعد الإقبال الجماهيري

أعلنت إدارة مهرجان "ليلة عمر" الغنائي بالكويت عن إضافة ليلة جديدة لحفل الفنانة أنغام؛ بسبب الإقبال الجماهيري الكبير عليه، والحفل يقام يوم 28 نوفمبر المقبل على خشبة دار الأوبرا في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالعاصمة الكويت.

وأكدت إدارة المهرجان في بيان لها: "نظرًا للإقبال الجماهيري الكبير وبناءً على رغبتكم، تم فتح باب الحجز لليلة إضافية لحفل صوت مصر الفنانة أنغام.. نوعدكم بليلة طربية بامتياز".

ومن المقرر أن يقود الأوركسترا السيمفوني المايسترو هاني فرحات.

وخلال شهر نوفمبر أيضًا، تستعد أنغام لإحياء حفل غنائي في العاصمة السعودية الرياض يوم 6 نوفمبر المقبل على خشبة مسرح أبو بكر سالم، وسيقود الأوركسترا المايسترو هاني فرحات كذلك.