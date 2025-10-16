روسيا: بريطانيا وأوكرانيا تستعدان لعمل تخريبي يستهدف خط أنابيب السيل التركي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اتهم مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، الخميس، بريطانيا بالاستعداد مع الاستخبارات الأوكرانية لتنفيذ عمل تخريبي يستهدف خط أنابيب السيل التركي للغاز الطبيعي.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع مجلس رؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات لرابطة الدول المستقلة الذي عقد في مدينة سمرقند بأوزبكستان.

وأشار بورتنيكوف، إلى أن الغرب يحاول عرقلة عملية تشكيل نظام دولي جديد للعلاقات الدولية.

وأضاف: "لأجهزة استخبارات دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) دور في ظهور مناطق غير مستقرة في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا".

وادعى بورتنيكوف، أن "حكومة كييف" تخضع لسيطرة بريطانيا.

وأوضح: "وفقا للمعلومات التي حصلنا عليها، تُنفّذ أعمال إرهابية وتخريبية داخل الأراضي الروسية تحت رعاية جهاز الاستخبارات البريطاني".

وأردف بورتنيكوف: "جهاز الاستخبارات البريطاني يخطط لهجمات تنفذها مجموعات تخريبية أوكرانية باستخدام طائرات مسيّرة ومركبات بحرية غير مأهولة ضد مناطق روسية وبنى تحتية حيوية".

وتابع: "لدينا معلومات تفيد بأن البريطانيين يعدّون مع الاستخبارات الأوكرانية لتنفيذ عمل تخريبي ضد خط أنابيب الغاز السيل التركي".

ولفت بورتنيكوف، إلى أن هجمات نُفذت ضد الأراضي الروسية خلال المفاوضات بين موسكو وكييف، متهما بريطانيا بمحاولة عرقلة تلك المفاوضات.

وادّعى أن بريطانيا تنوي دفع أوروبا إلى حرب مع روسيا، قائلا: "نتائج أي صراع محتمل بين أوروبا وروسيا ستكون كارثية للغاية".

كما اتهم بورتنيكوف، حلف الناتو بالوقوف وراء "حادثة اختراق الطائرات المسيّرة الروسية" مؤخرا لأجواء دول الاتحاد الأوروبي.

وادّعى أيضا أن عددا كبيرا من الشركات العسكرية الخاصة الأجنبية تقدّم دعما لتنظيم داعش الإرهابي "في ولاية خراسان" بأفغانستان، معتبراً أن ذلك يهدف إلى إضعاف حدود رابطة الدول المستقلة.

و"السيل التركي" مشروع يتضمن أنبوبين بسعة 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لكل منهما، من روسيا إلى تركيا مرورا بالبحر الأسود، بحيث يغذي الأنبوب الأول تركيا، والثاني دول أوروبا.

وتضم رابطة الدول المستقلة 12 دولة كانت ضمن الاتحاد السوفييتي سابقا.