الأحد 26 أكتوبر 2025 6:20 م القاهرة
مصدر أمني يكشف ملابسات حدوث مشاجرة بين عائلتين في المنيا: البعض حاول إضفاء أبعاد طائفية عليها

مصطفى عطية
نشر في: الأحد 26 أكتوبر 2025 - 6:09 م | آخر تحديث: الأحد 26 أكتوبر 2025 - 6:09 م

علق مصدر أمني على ما تم تداوله عبر عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حدوث مشاجرة بين عائلتين بإحدى القرى بمركز شرطة بني مزار بمحافظة المنيا، ومحاولة البعض تصويرها على أنها ذات أبعاد طائفية.

وأكد المصدر أن المشاجرة المشار إليها نشبت بسبب خلاف بين عائلتين؛ نتيجة ارتباط فتاة بأحد أبناء العائلة الأخرى، وقد حاول البعض إضفاء الأبعاد الطائفية على الواقعة لاختلاف الديانة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس الشاب على ذمة القضية.

أعقب ذلك تصالح العائلتين خلال جلسة صلح عرفية وفقًا للعادات والتقاليد السائدة بالقرية، وذلك لا يتعارض مع الإجراءات القانونية المتخذة.

وتحذر وزارة الداخلية من محاولات البعض استغلال الواقعة للنيل من حالة الترابط الأخوي بين عنصري الأمة، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل حاسم حيالهم.

