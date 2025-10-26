عاد روما إلى سكة الانتصارات بفوزه الصعب على مضيفه ساسولو بنتيجة 1 -0، في حين قلب تورينو الطاولة على ضيفه جنوى وحرمه من باكورة انتصاراته هذا الموسم بعدما حوّل تخلفه أمامه إلى فوز 2-1 في المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين روما بفوزه إلى نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا الذي سجل هدفه الأول في الدوري هذا الموسم واللقاء الوحيد بعد حركة استعراضية بعدما تصدى حارس ساسولو لتسديدة براين كريستانتي (16)، وهو الهدف الرقم 130 لديبالا في "الكالتشيو"، والأول له من لعب مفتوح منذ ديسمبر الماضي.

وقال ديبالا البالغ 31 عاما "هذه ثلاث نقاط مهمة".

وأضاف "كنا نعلم أننا قادرون على التقدم إلى المركز الأول قبل هذه المباراة، لكننا لن نبالغ في حماسنا. البطولة لا تزال طويلة جدا".

وتحت قيادة المدرب جان بييرو جاسبريني الذي تولى مهامه الفنية في تموز/يوليو، أصبح روما صلبا في الدفاع لكنه يعاني في التسجيل، إذ في ثماني مباريات استقبلت شباك نادي العاصمة ثلاثة أهداف، أي أقل بهدفين من أي فريق آخر، بينما سجل لاعبوه ثمانية أهداف فقط.

وقال جاسبريني "أنا راض جدا لأن الفريق تصرف بشكل جيد بعد هزيمتين هذا الأسبوع".

وأضاف "الأولوية الآن هي الفوز مجددا على أرضنا. علينا أن نكافئ جماهيرنا. على أرضنا، علينا أن نكون أكثر فعالية".

ورفع روما رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني بفارق الاهداف فقط عن نابولي المتصدر بفوزه الكبير على إنتر 3-1 السبت، فيما تراجع ميلان صاحب المركز الأول سابقا للمرتبة الثالثة متأخرا بفارق نقطة عن ثنائي المقدمة بعد تعادله أمام بيزا 2-2 في افتتاح منافسات هذه المرحلة يوم الجمعة الماضي.

وهذا هو أفضل حصاد من النقاط لروما بعد 8 جولات منذ موسم 2013-2014، علما بأنه عاد إلى قمة الدوري للمرة الأولى منذ 12 عاما.

وكان روما قد تعرض لخسارته الثانية في الدوري هذا الموسم أمام إنتر بهدف يتيم في المرحلة السابعة، قبل أن يسقط للمرة الثانية تواليا أمام فيكتوريا بلزن التشيكي 1-2 في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

في المباراة الثانية، بدا "تورو" في طريقه لهزيمة أولى على أرضه أمام جنوى في الدوري منذ مايو 2009 حين سقط 2-3، وذلك بتخلفه منذ الدقيقة 7 بهدف النروجي مورتن ثورسبي وحتى نهاية الشوط الأول.

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 63 عندما أهداه ستيفانو سابيلي التعادل بتحويله الكرة في مرمى فريقه عن طريق الخطأ، ثم بدا الفريقان في طريقهما إلى التعادل قبل أن يخطف التشيلي جييرمو ماريبو الفوز لتورينو في الدقيقة الأخيرة (90) إثر ركلة ركنية.

وبفوزه الثالث هذا الموسم مقابل تعادلين وثلاثة هزائم، رفع تورينو رصيده إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد جنوى عند ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات في قاع الترتيب. وفرّط فيرونا بتقدمه بهدفين ليخرج بتعادل أمام ضيفه كالياري 2-2.

تقدم أصحاب الأرض بهدفي روبرتو غاليارديني (23) والنيجيري غيفت أوربان (59)، قبل أن يقلص الفريق الزائر عبر رياض إدريسي (77)، ليعود ويخطف هدف التعادل القاتل بفضل البديل ماتيا فيليتشي (90+2).