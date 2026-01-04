القناة 12 العبرية: إسرائيل وسوريا تستأنفان المفاوضات حول الاتفاق الأمني غدا

قالت القناة 12 العبرية، إنه من المتوقع أن يجتمع مسئولون سوريون وإسرائيليون رفيعو المستوى غدا الاثنين، في باريس لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية أمنية جديدة بين البلدين، وفقا لمسئول إسرائيلي رفيع المستوى ومصدر مطلع على الأمر. وستُعقد المحادثات برعاية أمريكية.

وقال المسئول الإسرائيلي إن إدارة ترامب تمارس ضغوطا على إسرائيل وسوريا للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يستقر الوضع الأمني ​​على الحدود، والذي قد يشكل خطوة أولى نحو التطبيع المستقبلي بين البلدين.

وأضاف وفقا للقناة أنه من المتوقع أن تستمر الجولة الجديدة من المحادثات يومين. وسيشارك في الاجتماع كل من المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إلى جانب فريق جديد من الممثلين الإسرائيليين.

وفي الأشهر الأخيرة، عقدت إسرائيل وسوريا 4 جولات من المفاوضات بوساطة الولايات المتحدة في محاولة للتوصل إلى اتفاق أمني.

وكان من المفترض أن يشمل الاتفاق نزع السلاح من جنوب سوريا وانسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها إسرائيل في سوريا بعد انهيار نظام الأسد، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأكدت القناة أن المحادثات إلى طريق مسدود قبل حوالي شهرين، وذلك بسبب الخلافات بين الطرفين واستقالة رئيس فريق التفاوض الإسرائيلي والمقرب من نتنياهو، رون ديرمر.

وأشارت القتاة إلى أن استئناف المحادثات هو نتيجة مباشرة للاجتماع الذي جمع الرئيس ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الاثنين الماضي في مارالاغو، وفقًا لمصدر مطلع على التفاصيل.

وبحسب المصدر، طلب ترامب من نتنياهو استئناف المحادثات وإجراء مفاوضات جادة للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت. ووفقًا لمسئول إسرائيلي رفيع، وافق نتنياهو، لكنه شدد على ضرورة التزام أي اتفاق بالخطوط الحمراء لإسرائيل.

وبعد اجتماعه مع نتنياهو، قال ترامب: "لدينا تفاهم بشأن سوريا. أنا متأكد من أن إسرائيل والرئيس السوري (الجولاني - بر) سيتفقان. سأحاول ضمان ذلك، وأعتقد أنهما سيتفقان".



