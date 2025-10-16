وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، رسالة تحذير إلى حركة حماس الفلسطينية.

وقال ترامب، في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشال": "إذا واصلت حماس قتل الناس في غزة- وهو ما لم يكن جزءًا من الصفقة- فلن يكون أمامنا خيار سوى الذهاب إلى هناك وقتلهم".

ويعكس هذا التصريح تحول في موقف ترامب الذي صرح للصحفيين في البيت الأبيض، قبل أيام قائلا: "حماس تخلّصت من بعض العصابات السيئة وقتلت بعض أفرادها".

وأضاف ترامب: "لم يزعجني ذلك كثيرا، بصراحة هؤلاء أناس سيئون جدًا. حتى فنزويلا أرسلت عصابات إلى منطقتنا وتعاملنا معهم"، وفقا لمحطة "آي 24" الإخبارية الإسرائيلية.

وعلى خلفية الاشتباكات الدامية التي اندلعت في الأيام الأخيرة بين حركة حماس وميليشيات في قطاع غزة، أصدرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بيانًا دعت فيه الحركة إلى وقف فوري للعنف وإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة حماس أو تلك القريبة من المنطقة العازلة التي تسيطر عليها إسرائيل.

وجاء في البيان: هذه فرصة تاريخية للسلام، وعلى حماس أن تستغلها من خلال وقف كامل لأنشطتها العسكرية، والالتزام الصارم بخطة السلام ذات النقاط العشرين التي طرحها الرئيس ترامب، والشروع في نزع سلاحها فورًا.

وأضاف البيان: "لقد نقلنا مخاوفنا إلى الوسطاء الذين تعهّدوا بالتعاون معنا لفرض السلام وحماية المدنيين الأبرياء في غزة. نحن متفائلون جدًا بمستقبل السلام في المنطقة".