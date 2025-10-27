أشرف عبد الباقي يحتفل بالذكرى 22 لعرض مسلسل حكايات زوج معاصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حرص الفنان أشرف عبد الباقي على الاحتفال بالذكرى 22 على عرض مسلسله الكوميدي الشهير "حكايات زوج معاصر" عام 2003.

وقال عبد الباقي في منشور عبر صفحته الرسمية على إنستجرام: "نحتفل النهاردة بذكرى عرض حكايات زوج معاصر إنتاج 2003.. المسلسل اللي كنا بنستناه كل يوم علشان نعيش حكاية جديدة من قلب البيوت المصرية.. والمسلسل من تأليف محمود الطوخي وإخراج شيرين عادل".

تدور أحداث المسلسل في إطار حلقات منفصلة متصلة حول حكايات مختلفة اجتماعية حول مشكلة محددة يتم مناقشتها كل حلقة من خلال الزوجين محمود وسامية، وقد اشترك في البطولة كل من روجينا وبسمة ورجاء الجداوي.