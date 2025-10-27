حاكم كاليفورنيا الديمقراطي نيوسوم يقول إنه سيدرس الترشح للرئاسة بعد الانتخابات النصفية عام 2026

قال حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافين نيوسوم، وهو من أبرز المنتقدين الديمقراطيين للرئيس دونالد ترامب، إنه سيدرس الترشح للبيت الأبيض في عام 2028 بعد انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.

وردا على سؤال في مقابلة مع برنامج "سي بي إس صنداي مورنينج" عما إذا كان من اللائق القول إنه سيفكر جديا في حملة انتخابية بعد الانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، قال الحاكم نيوسوم "سأكذب إذا قلت غير ذلك".

ويحاول نيوسوم تحسين وضعه على المستوى الوطني، من خلال تبني أسلوب قتالي يحاكي استراتيجية ترامب مع وسائل التواصل الاجتماعي من خلال منشورات وميمات وموضوعات مماثلة

واختلف الحاكم الديمقراطي مع الرئيس الجمهوري بشأن نشر الحرس الوطني في كاليفورنيا بعد احتجاجات الهجرة وتحركات ترامب لإعادة تقسيم المناطق في تكساس. وقد قاد نيوسوم أيضا حملة لإعادة رسم خرائط كاليفورنيا الخاصة لإضافة خمسة مقاعد ديمقراطية في مجلس النواب استجابة للتغييرات في تكساس. ويجري التصويت حاليا على ما يسمى بالاقتراح 50 والذي ينتهي في 4 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال في المقابلة التي تم بثها اليوم الأحد "أنا أتطلع إلى من سيقدم نفسه في عام 2028 ومن سيرتقي إلى تلك اللحظة. وهذا هو السؤال المطروح على الشعب الأمريكي".