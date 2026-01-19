مدرب السنغال: أعتذر لكرة القدم عن التهديد بالانسحاب أمام المغرب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعتذر بابي ثياو، مدرب منتخب السنغال عن مطالبة لاعبيه بالانسحاب من المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا بعد احتساب ركلة جزاء للمغرب في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

صرح ثياو عبر قناة بي إن سبورتس الفرنسية "لست راضيا عما فعلته، ومطالبة اللاعبين بمغادرة الملعب.. أعتذر لكرة القدم".

أضاف المدرب السنغالي "بعد التفكير، طلبت من اللاعبين العودة مجددا".

وتابع "أحيانًا، قد يتصرف الإنسان بانفعال في لحظة غضب، لكننا نتقبل أخطاء الحكم، وأكرر اعتذار لكرة القدم".

واصل "الأجواء كانت ساخنة، وكنت غاضبا من قرارات الحكم بعدم احتساب هدف صحيح لنا ثم ركلة جزاء للمغرب".

وختم ثياو تصريحاته "حققنا فوزا مستحقا، واتسمنا بالصلابة الدفاعية، وخلقنا عدد من الفرص، أنا سعيد للغاية بالتتويج باللقب".

وانتزع المنتخب السنغالي الكأس للمرة الثانية في تاريخه بالفوز 1-0 بعد التمديد لشوطين إضافيين وبعد سيناريو درامي نتيجة إهدار إبراهيم دياز، نجم المغرب، وهداف البطولة، ركلة جزاء في الدقيقة 98.