الرئيس الإيراني: قدمت توصيات لمجلس الأمن القومي برفع قيود الإنترنت

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إنه قدم توصيات للمجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد، برفع القيود المفروضة على شبكة الانترنت، في أقرب وقت.

وأضاف في تصريحات أدلى بها، الأحد، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، دعا فيها إلى ضرورة رفع قيود الاتصالات التي فرضتها السلطات الإيرانية على خلفية اندلاع احتجاجات في البلاد.

وأشار بزشكيان، إلى أهمية رفع القيود المتعلقة بشبكة الاتصالات والانترنت، من أجل تسهيل الأعمال التي يتم إنجازها في الوسط الافتراضي.

وأوضح أنه قدم توصية لأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، لرفع هذه القيود في أقرب وقت.

ودعا بزشكيان، إلى تحري "العدالة والدقة" أثناء تقييم ملفات الأشخاص المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.

ومضى قائلا: يجب التعامل بالرحمة الإسلامية مع الأشخاص الذين لم تتلطخ أيديهم بالإرهاب مع عدم التسامح مع من قادوا أنشطة إرهابية.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، أن عدد قتلى الاحتجاجات من الإيرانيين ارتفع إلى 3 آلاف و308 أشخاص، بعد أن كان السبت 3 آلاف و90 شخصا.

وأضافت الوكالة، في بيان، أنه تم اعتقال 24 ألفا و266 آخرين خلال الاحتجاجات بعموم البلاد.

ولم تُصدر السلطات الإيرانية أي بيان بشأن العدد الإجمالي للقتلى أو الجرحى في الأحداث التي وقعت خلال الاحتجاجات.

وبدأت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر 2025 على خلفية تدهور قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وانطلقت من طهران قبل أن تمتد إلى مدن عدة، مع إقرار الرئيس بزشكيان بحالة الاستياء.

وتتصاعد ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ انطلاق مظاهرات شعبية في إيران أواخر ديسمبر الماضي، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

في المقابل، اتهمت طهران، واشنطن، بالسعي عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات ونشر الفوضى، لخلق ذريعة للتدخل العسكري وتغيير النظام.