مصرع 5 أشخاص في اصطدام قطارين فائقي السرعة بإسبانيا

أعلنت شركة السكك الحديدية الإسبانية "أديف" أن قطارًا فائق السرعة خرج عن مساره في جنوب إسبانيا يوم الأحد، وقفز إلى السكة في الاتجاه المعاكس، ليصطدم بقطار قادم.

وأفادت تقارير إعلامية غير مؤكدة أن الحادث الذي وقع في قرطبة أسفر عن وفيات وإصابات بين مئات الركاب. وقالت قوات الحرس المدني الإسباني إنها لم تتمكن بعد من تأكيد عدد الضحايا.

وخرج قطار مسائي كان متجها من مالقة إلى مدريد عن مساره، ليصطدم بقطار قادم من مدريد إلى هويلفا، وهي مدينة أخرى في جنوب إسبانيا.

وأفادت خدمات الطوارئ في منطقة الأندلس، وهي المقاطعة التي وقع فيها الحادث، أنها سجلت خمس وفيات و25 شخصاً أصيبوا بجروح خطيرة.





