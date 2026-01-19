اليابان: استقالة نائب من الحزب المعارض بعد احتجاجات على اجتماعه مع نتنياهو

استقال نائب من حزب ريوا شينسينجومي المعارض في اليابان على خلفية اجتماعه الأخير مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وأعلن حزب ريوا شينسينجومي، اليوم الأحد، قبول استقالة ريو تاجايا، النائب في مجلس النواب المنتخب عن منطقة كانتو الواقعة جنوبي البلاد بموجب نظام التمثيل النسبي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية (جيجي).

وكان تاجايا قد زار، في وقت سابق هذا الشهر، إسرائيل والتقى بنتنياهو، مما أثار ردود فعل عنيفه داخل حزبه.

وكان حزب ريوا شينسينجومي قد أدان إسرائيل لشنها هجمات على الأراضي الفلسطينية في غزة.