عبر وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب عن إحباطه الشديد بعد الخسارة الصادمة أمام السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا، مساء الأحد.

قال الركراكي عقب الخسارة أمام السنغال بهدف في الرباط "كرة القدم قاسية، لقد فرطنا في اللقب، كنا أقرب للتتويج أكثر من أي وقت مضى، وأتحمل المسؤولية".

أضاف المدرب المغربي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "أبارك للسنغال، ولكن لن نرفع الراية البيضاء، لأن المنتخب المغربي يضم عناصر شابة، وأثق أننا سنعود قريبا".

واستطرد "لقد خسرنا بسبب الحظ، أهدرنا ركلة جزاء في الثانية الأخيرة، وبعدها سار كل شيء ضدنا، وأكملنا اللقاء بعشرة لاعبين، إنها خسارة مؤلمة، ولكن سنعود أقوى".

وتطرق وليد الركراكي للحديث عن تهديد بابي ثياو مدرب السنغال بالانسحاب اعتراضا على قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء للمغرب في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

قال مدرب أسود أطلس "الصورة التي رسمناها لأفريقيا اليوم مُخجلة بعض الشيء، لقد توقفت المباراة 10 دقائق أمام العالم أجمع، لم أصدق ما فعله مدرب السنغال بإخراج لاعبيه من الملعب".

وختم وليد الركراكي "إنه موقف غير لائق، ولكنه بطل أفريقيا، ومن حقه أن يقول ما يريد، وتأخير اللعب أثر على تركيز إبراهيم دياز، ولكن هذا ليس عذرا".