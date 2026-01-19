عمرو أديب عن مناوشات ركلة جزاء المغرب الضائعة أمام السنغال: كل ملاعيب شيحة اتعملت

سخر الإعلامي عمرو أديب، على الأحداث التي شهدتها مباراة المغرب والسنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد واقعة احتساب ركلة جزاء للمنتخب المغربي في الدقائق الأخيرة، وما صاحبها من توقف للمباراة وانسحاب الفريق السنغالي.

وقال خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر «MBC مصر» : «اللي ليه نصيب في ضربة جزاء بياخده»، مستشهدا بإضاعة محمد صلاح ومرموش لركلتي جزاء أمام المنتخب النيجيري، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من البطولة.

ووصف ركلة الجزاء بأنها «أصعب ضربة جزاء لُعبت»، مستشهدا بالأجواء المشحونة التي سبقت التنفيذ، بعد عودة لاعبي السنغال إلى منطقة الجزاء لإيقاف اللعب، فضلا عن ترك حارس المرمى مكانه والوقوف مجددًا بجوار الكرة، قائلا: «كل ملاعيب شيحة اتعملت».

وعلق على تصدي الحارس السنغالي للكرة، قائلا: «ميندي صدها.. عدالة السماء.. ميندي رفع إيده للسماء وقال عدالة السماء».

ولفت إلى تسديد لاعب المنتخب المغربي إبراهيم دياز الكرة «بنعومة شديدة وبضعف شديد غريب» في يد الحارس السنغالي، وكأنه كان يقول: «خدها يا ميندي ربنا معاك».

وخسر منتخب المغرب أمام نظيره السنغالي بهدف مقابل لا شيء، على أرض ملعب الأمير مولاي عبد الله، الأحد، في نهائي كأس الأمم الإفريقية، وسجل منتخب أسود التيرانغا هدف الفوز عند الدقيقة 94، بأقدام اللاعب باب غاي من تسديدة داخل منطقة الجزاء في الشوطين الإضافيين.