أعرب وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، عن سعادته بمنحه جائزة الإنجاز مدى الحياة خلال النسخة السادسة من حفل توزيع جوائز صناع الترفيه «جوي أووردز - JOY AWARDS»، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقال في تصريحات خاصة لقناة «العربية»، اليوم الأحد: «الجائزة لها قدر كبير جدًا، وقربتني من المستشار تركي آل الشيخ، وجدت رجلًا ودودًا ومؤثر عاطفيًا، أثّر في جامد».

وأشار إلى أنه تأثر بالاستقبال الهائل من الجمهور الحاضر لفعاليات الحفل، قائلًا إنه حاول قدر الإمكان تمالك دموعه.

وذكر أنه عمل لمدة 23 عامًا كوزير، معقبًا: «كون إني أتكرم دلوقتي يعكس قيمة كبيرة لما أنجزته، وأشكر المملكة العربية السعودية على التكريم، فالجائزة فيها صدق كبير جدًا ومن صاحبها».

وحصد وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، جائزة الإنجاز مدى الحياة خلال حفل «Joy Awards» هذا العام، حيث صعد المستشار تركي آل الشيخ على المسرح لتسليمه الجائزة، قائلًا: «الجائزة تتشرف بك».

وقال فاروق حسني: «يسعدني ويشرفني أن أتقدم بخالص الشكر للأمير محمد بن سلمان، وإلى المستشار تركي آل الشيخ على هذا التكريم الكريم الذي أعتز به كثيرًا، فهذا التكريم يعكس إدراك القيادة لأهمية الثقافة كركيزة أساسية، وأتمنى كل التوفيق والازدهار للمملكة وشعبها العظيم بقيادتها الواعية».