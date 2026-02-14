سلوت: إنهاء الهجمات كلمة السر لجعل موسم ليفربول أفضل

أكد الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، ضرورة تقديم مستوى فني رفيع إذا أراد فريقه مواصلة مشواره في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، مشددًا على أن الفاعلية الهجومية تمثل عاملًا حاسمًا في تسهيل مهمة “الريدز” هذا الموسم.

ويستضيف ملعب أنفيلد، مساء اليوم، مواجهة قوية تجمع ليفربول بنظيره برايتون آند هوف ألبيون ضمن منافسات دور الـ32 (الدور الرابع)، في لقاء خالص بين فريقين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة عقب انتصاره خارج أرضه على سندرلاند بهدف دون رد، في اللقاء الذي أُقيم مساء الأربعاء.

وقال سلوت، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي:" كان هناك الكثير مما أعجبني في أدائنا أمام سندرلاند، وأتمنى أن يكون قد نال إعجابكم أيضًا".

وأضاف:" الظروف التي أُقيمت فيها المباراة لم تكن مثالية على الإطلاق، فالأمطار المستمرة جعلت أرضية الملعب ثقيلة مع مرور الوقت، لكننا تعاملنا مع ذلك بشكل رائع، ونجحنا في فرض أسلوبنا، مع إظهار الشخصية والتماسك المطلوبين".

وتابع:" من ناحية الأداء، خيبة أملي الوحيدة كانت معتادة — كان بإمكاننا، بل وكان يجب علينا، تسجيل المزيد من الأهداف".

وأشار المدرب الهولندي إلى أن الموسم لا يبدو سهلًا، لكنه أوضح أن الفريق قادر على تسهيل الأمور عبر تحسين اللمسة الأخيرة، قائلًا:" لو كان إنهاؤنا للهجمات أفضل، لكان ذلك قد حدث بالفعل".

كما تطرق سلوت إلى إصابة لاعب الوسط الياباني واتارو إندو، مؤكدًا أنها تمثل ضربة جديدة للفريق:" خسرناه بسبب الإصابة، وهي انتكاسة كبيرة له ولنا. وحتى الآن لا نعرف مدة غيابه، وآمل ألا تكون الإصابة بالخطورة التي نخشاها".

وأوضح أن الإصابات كانت أحد مظاهر سوء الحظ هذا الموسم، مشيرًا إلى أن إندو كان أحدث المتأثرين، رغم مشاركته في مركز الظهير الأيمن، لكنه شدد على ضرورة تقبّل الوضع والمضي قدمًا.

وأثنى سلوت على شخصية اللاعب، مؤكدًا أنه أظهر روح لاعب ليفربول الحقيقية، وهو ما انعكس في تقدير الجماهير له.

وفي سياق متصل، شدد المدرب الهولندي على أهمية دعم الأنصار، قائلًا:" تأثير جماهيرنا عندما نكون في أمسّ الحاجة إليهم لا يمكن المبالغة فيه".

وأضاف أن مساندة المشجعين في مباراة سندرلاند كانت لافتة، خاصة في ظل سوء الأحوال الجوية وبُعد المسافة، موجّهًا الشكر لكل من سافر لدعم الفريق.

وتوقع سلوت الحاجة إلى الدعم ذاته أمام برايتون، مؤكدًا إدراكه لقوة المنافس، لا سيما بعد تأهله على حساب مانشستر يونايتد في أولد ترافورد بالدور السابق.

واختتم بتوجيه تهنئة خاصة لنجمه السابق جيمس ميلنر بعد معادلته رقم أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا أنه رغم عدم العمل معه سابقًا، يدرك قيمته الكبيرة داخل النادي، قائلًا:" الليلة هو منافس لنا بالطبع، وبالنظر إلى المعايير التي وضعها لنفسه طوال مسيرته، يجب أن نتوقع من برايتون تحديًا كبيرًا، وعلينا أن نكون مستعدين له".