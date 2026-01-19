 ساديو ماني يتوج بجائزة أفضل لاعب في أمم أفريقيا 2025 - بوابة الشروق
الإثنين 19 يناير 2026 1:37 ص
ساديو ماني يتوج بجائزة أفضل لاعب في أمم أفريقيا 2025

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 19 يناير 2026 - 1:24 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 يناير 2026 - 1:26 ص

توج النجم السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، ليُضيف إنجازًا جديدًا إلى مسيرته الدولية المميزة، وللمرة الثانية في تاريخه.

قاد ماني منتخب السنغال للتتويج بلقب أمم أفريقيا، بعد الفوز على المغرب بهدف دون رد في المباراة النهائية، ليحقق أسود التيرانجا لقبهم الثاني في تاريخ البطولة.

وساهم ماني بشكل بارز في إنجاز منتخب بلاده، بعدما سجل هدفين وصنع ثلاثة أهداف أخرى، ليصل مجموع مساهماته إلى خمسة أهداف طوال البطولة، وهو ما أهّله لنيل جائزة أفضل لاعب.

يُذكر أن ساديو ماني سبق أن توج بجائزة أفضل لاعب في نسخة 2021 من كأس أمم أفريقيا، بعد أن قاد السنغال إلى الفوز باللقب الأول في تاريخها على حساب منتخب مصر، مؤكدًا مكانته كأحد أبرز نجوم القارة الأفريقية.


