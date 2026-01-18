معرض أحلام مؤجلة يوثق لحظات من الحياة في صلاح طاهر من 20 وحتى نهاية يناير

تستضيف دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، معرض التصوير الفوتوغرافي "أحلام مؤجلة" للمهندس أحمد حسين، ويفتتح في السادسة والنصف مساء الثلاثاء 20 يناير.

ويستمر حتى السبت 31 يناير بقاعة صلاح طاهر يوميًا من العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، ومن الرابعة والنصف حتى الثامنة والنصف مساءً، عدا يوم الجمعة.

ويضم المعرض، نحو 45 صورة فوتوغرافية، تعرض تجربة بصرية متفردة توثق لحظات من الحياة، وتقترب من التفاصيل والمشاعر الإنسانية لتبرز جوانب من شخصيات أبطال الكادرات، وتمنح الأماكن حرية تجاوز القوالب التقليدية في تجسيد بصري لمفهوم "الزمكان"، وتطرح تساؤلات حول الأحلام المؤجلة.

ويأتي المعرض، في إطار حرص وزارة الثقافة ودار الأوبرا على تقديم تجارب فنية متنوعة، تسهم في إبراز جماليات الإبداع الفوتوغرافي، وتثري الحركة التشكيلية في مصر.