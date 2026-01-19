قال الدكتور محمود عمرو، مؤسس المركز القومي للسموم واستشاري أمراض الصدر، إن أول أكسيد الكربون ليس له رائحة، موضحًا أن هذه المادة تنتج عن الحرق غير الكامل للغاز، وتتحول داخل المكان إلى ثاني أكسيد الكربون، مما يستهلك الأكسجين في المكان، ويؤدي إلى الاختناق.

وأضاف "عمرو" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، أمس الأحد، أن الوفاة في حالات التسريب يمكن أن تحدث خلال نصف ساعة فقط في الأماكن المغلقة، بينما قد تمتد إلى ساعتين أو ثلاثة إذا كان المكان مفتوحًا.

وأكد على أن وجود تهوية بسيطة، حتى فتحة بعرض 20 سم، يكفي لإدخال الأكسجين ومنع المشكلة من جذورها، مضيفًا أن التهوية هي رقم واحد لحل المشكلة.

ولفت إلى أن الصيانة الدورية للغاز تكاد تكون معدومة، قائلاً: "هل فيه صيانة ؟.. أنا واحد من المواطنين لا مجاليش حد يعمل صيانة.. حتى لو مكلفة".

وأردف أن هناك عدد من المواطنين لا تتاح لهم الفرصة لإغلاق الغاز، موضحًا أنه في حالة حدوث تسريب في أي منزل، يصبح المواطن غير مدرك للإجراءات الواجب اتباعها، مضيفًا أن الاعتماد على أنابيب الغاز التقليدية قليل جدًا مقارنة بالغاز الطبيعي.

وكانت قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، شهدت وفاة 5 أشقاء نتيجة تسرب غاز داخل منزلهم، ما أدى إلى اختناقهم ووفاتهم في الحال.