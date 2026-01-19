وفد باكستان يصل القاهرة للمشاركة في المؤتمر السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وصل إلى مطار القاهرة الدولي وفد جمهورية باكستان الإسلامية، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المقرر عقده يومي 19 و20 يناير الجاري بالقاهرة، تحت عنوان: «المهن في الإسلام: أخلاقياتها وأثرها ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي»، وضم الوفد ساردار محمد زمان، وزير الأوقاف، ومساعده محمد زاهد.

وكان في استقبال الوفد الباكستاني بمطار القاهرة الدولي الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور محمود الفخراني، مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات والتدريب، والدكتور محمد إبراهيم سليمان، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، وذلك في إطار استقبال الوفود الرسمية المشاركة في أعمال المؤتمر.

ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة من العلماء والمفكرين والباحثين من مختلف دول العالم، لمناقشة القضايا الفكرية والعلمية المرتبطة بأخلاقيات المهن في الإسلام، وبيان أثرها في بناء الإنسان والمجتمع، واستشراف آفاقها المستقبلية في ظل التحولات المتسارعة، ولا سيما في عصر الذكاء الاصطناعي.