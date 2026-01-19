قال المنتج هشام سليمان رئيس المهرجان القومي للسينما، إن عودة المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته الـ25 بعد توقف استمر لثلاثة أعوام، يأتي بعد عملية إعادة تنظيم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج "مساء جديد" المذاع عبر قناة "المحور"، أنه لم يتوقع اختياره كرئيس للمهرجان، وأن الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، تواصل معه لإبلاغه بأنه عائد وبقوة، قائلًا: "مكنتش أصدق إن في يوم من الأيام هبقى أنا رئيس المهرجان ".

ولفت إلى وجود رؤية مشتركة لإدارة المهرجان من خلال اللجنتين العليا والفنية للاتفاق على آلية عمله وإصدار عدد من القرارات، موضحًا أن الأولى المكونة من ثلاثة أعضاء، برئاسته وعضوية المعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة والمشرف على صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد صالح رئيس المركز القومي للسينما، فيما تتكون الأخير _والتي يشارك فيها أيضًا_من 12عضوًا.

واستعرض عددًا من القرارات التي تم الاتفاق عليها، ومنها تكريم رؤساء المهرجانات السابقة في مختلف المحافظات، خلال أعوام انقطاع المهرجان القومي للسينما، قائلًا: "عاوزين نقول للناس اللي استمروا في المهرجان شكرًا".

وتابع أن المهرجان سيدعم ويقدم الجوائز لأفلام الطلبة والأفلام التمثيلية القصيرة، مؤكدًا أن المركز القومي للسينما، وصندوق التنمية الثقافية، ومهرجان القاهرة السينمائي، والمهرجان القومي للسينما، يدعمون الأفلام والأفلام القصيرة.

وتطرق إلى ما سيميز هذا المهرجان عن غيره، وهو تنظيم عروض للأفلام الناجحة المعروضة به، داخل قصور الثقافة بمختلف المحافظات، قائلًا: " الناس كلها بتنزل السينما علشان تروحها.. مع المهرجان هناخد الأفلام الناجحة نسافر بيها على قصور الثقافة ونروح لعندهم".

وذكر أنهم يستهدفون الوصول لثمان محافظات لعرض أعمالهم داخلها، خلال هذا المهرجان، قائلًا: "جينا لكم لحد عندكم علشان أنتم بعاد عننا شوية.. وبنحاول نختار الناس المحافظات اللي مفيهاش مهرجانات".

وأعلنت وزارة الثقافة عودة المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته الخامسة والعشرين «اليوبيل الفضي» بعد توقف استمر ثلاثة أعوام، برئاسة المنتج هشام سليمان، حيث أكد وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو أن عودة المهرجان تمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية متكاملة لدعم صناعة السينما المصرية وتشجيع الإبداع وترسيخ دورها كقوة ناعمة، مع التزام الوزارة بتقديم دعم كامل للارتقاء بالمستوى الفني والتنظيمي.

وأعلن عن تشكيل اللجنة العليا الثلاثية برئاسة هشام سليمان وعضوية المعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة والمشرف على صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد صالح رئيس المركز القومي للسينما، إلى جانب اللجنة الفنية التي تضم نخبة من صُنّاع السينما والنقاد.