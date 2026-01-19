أشاد الإعلامي أحمد موسى بأداء ومجهودات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه شخصية «محترمة وخلوقة وجدع»، ويمارس مهامه على مدار الساعة لمتابعة جميع الملفات.

وأشار خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد» إلى انخراط رئيس الحكومة في جميع قطاعات الدولة، ويتابع بنفسه ملفات البترول والصناعة، والنسيج، والكهرباء، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات، والمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين.

كما لفت إلى دوره في ملفات تحلية مياه البحر ومنظومة المياه والزراعة، مشددا: «لا يوجد ملف غائب عن الدكتور مصطفى مدبولي.. معندوش غير الشغل وبشتغل على مدار الساعة».

وأشاد بالخبرات التي يمتلكها الدكتور مصطفى مدبولي، قائلا: «رجل لديه خبرات كبيرة تليق بدولة وتليق بحكومة مصرية، وتليق أن هذا الرجل يحظى بثقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دكتور مصطفى مدبولي ماعندوش حاجة غير العمل».

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يُقدر دائما المسئولين الذين يعملون بجدية، قائلا: «الرئيس دائما بيحب الناس اللي بتشتغل، وعندها مسئوليات تعملها، وبالمناسبة، الرئيس السيسي الدنيا قدامه واضحة.. واضحة في كل حاجة».