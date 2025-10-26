فاركو يحقق فوزه الأول في الدوري ويزيد معاناة الإسماعيلي

حقق فريق فاركو انتصاره الأول في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بعد تغلبه على الإسماعيلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من المسابقة.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب نداي في الدقيقة 44، وسط اعتراضات كبيرة من لاعبي الإسماعيلي الذين طالبوا بإلغاء الهدف بداعي وجود لمسة يد، إلا أن الحكم محمود البنا احتسبه بعد مراجعة الموقف.

وشهدت نهاية الشوط الأول اعتراضات حادة وهجومًا لفظيًا من لاعبي الإسماعيلي على طاقم التحكيم.

جاء التشكيل الذي اختاره الجهاز الفني بقيادة يوسف الفقي على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد الله جمال

الدفاع: محمد عمار – عبد الكريم مصطفى – محمد عبد الله – عمر القط

الوسط: إيريك تراوري – محمد سمير كونتا – علي الملواني

الهجوم: نادر فرج – خالد النبريصي – أنور عبد السلام

بهذه النتيجة، رفع فاركو رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثامن عشر محققًا أول فوز له هذا الموسم، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 7 نقاط في المركز الأخير، لتزداد أزماته في قاع جدول الترتيب.

أدار اللقاء الحكم الدولي محمود البنا، وعاونه إسلام أبو العطا ومحمد توفيق، بينما كان محمد إبراهيم الدسوقي حكمًا رابعًا، وتولى محمد علي الشناوي وأحمد لطفي مهمة تقنية الفيديو (VAR).