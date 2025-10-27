الولايات المتحدة والبرازيل تطلقان محادثات تجارية بعد إصلاح ترامب ولولا للعلاقات

يجتمع كبار المفاوضين التجاريين من الولايات المتحدة والبرازيل غدا الاثنين بعدما توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تبرم الدولتان "بسرعة كبيرة" اتفاقا تجاريا أثناء لقائه مع نظيره البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ترامب قال إنه "توافق بصورة جيدة" مع نظيره البرازيلي، وأشار إلى استعداده لخفض الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها على البرازيل في الأشهر الأخيرة في نزاع حول محاكمة حليفه اليميني، جاير بولسونارو.

وأضاف ترامب أثناء اللقاء في ماليزيا، التي تستضيف قمة إقليمية "يجب أن نتمكن من التوصل لعدد من الاتفاقيات الجيدة للدولتين".

وقال لولا إنه يعتقد أنه يستطيع الإعلان عن "أخبار جيدة"، مضيفا: "لا يوجد سبب لأي نوع من الخلافات" بين البرازيل والولايات المتحدة.

وكان من المتوقع أن تبدأ مفاوضات أكثر رسمية بعد ساعات من اجتماع الرئيسين، حيث يعتزم الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عقد لقاء مساء الأحد (بالتوقيت المحلي) مع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا ونائب وزير التنمية والصناعة والتجارة والخدمات مارسيو روزا.

في وقت لاحق اليوم الأحد، تحدث المفاوضون البرازيليون مع جرير عبر الهاتف وحددوا اجتماعا شخصيا صباح غد الاثنين، وفقًا لإدارة لولا.

وقال فييرا في مؤتمر صحفي بعد المحادثة الرئاسية "كان الاجتماع إيجابيا للغاية، والنتيجة العامة مرضية للغاية".