 السعودية.. انطلاق تمرين درع الخليج 2026 لسلاح الجو - بوابة الشروق
الأحد 4 يناير 2026 8:18 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من ترشح لخلافة أحمد عبدالرؤوف في تدريب الزمالك؟
النتـائـج تصويت

السعودية.. انطلاق تمرين درع الخليج 2026 لسلاح الجو

الرياض - د ب أ
نشر في: الأحد 4 يناير 2026 - 8:10 م | آخر تحديث: الأحد 4 يناير 2026 - 8:10 م

انطلق اليوم الأحد في المملكة العربية السعودية تمرين "درع الخليج 2026" بمشاركة 6 دول، وذلك لرفع مستويات الاستعداد العسكري وتطوير آليات العمل المشترك ما يحقق أعلى درجات التنسيق والتكامل.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية في بيان "درع الخليج 2026" انطلق في المملكة الذي تنفذه أسلحة الجو بدول مجلس التعاون الخليجي في إطار رفع مستويات الاستعداد العسكري وتطوير آليات العمل المشترك ما يحقق أعلى درجات التنسيق والتكامل في بيئات العمليات ووفق أفضل الممارسات المعتمدة."

ويتضمن التمرين حزمة متكاملة من الإجراءات والاختبارات والفرضيات العملياتية تهدف إلى تقييم الكفاءة القتالية وفاعلية الاستجابة لمختلف التحديات ما يسهم في دعم منظومة الردع المشترك وتعزيز مرونتها.

ويجسّد تمرين "درع الخليج 2026" نموذجًا متقدمًا للتعاون الدفاعي الجوي بين دول المجلس ويؤكد جاهزيتها لمواجهة التهديدات الراهنة والمستقبلية كما يرسّخ مفهوم العمل العسكري المشترك بوصفه ركيزة أساسية للحفاظ على أمن دول مجلس التعاون واستقرارها وسلامتها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك