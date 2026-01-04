سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انطلق اليوم الأحد في المملكة العربية السعودية تمرين "درع الخليج 2026" بمشاركة 6 دول، وذلك لرفع مستويات الاستعداد العسكري وتطوير آليات العمل المشترك ما يحقق أعلى درجات التنسيق والتكامل.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية في بيان "درع الخليج 2026" انطلق في المملكة الذي تنفذه أسلحة الجو بدول مجلس التعاون الخليجي في إطار رفع مستويات الاستعداد العسكري وتطوير آليات العمل المشترك ما يحقق أعلى درجات التنسيق والتكامل في بيئات العمليات ووفق أفضل الممارسات المعتمدة."

ويتضمن التمرين حزمة متكاملة من الإجراءات والاختبارات والفرضيات العملياتية تهدف إلى تقييم الكفاءة القتالية وفاعلية الاستجابة لمختلف التحديات ما يسهم في دعم منظومة الردع المشترك وتعزيز مرونتها.

ويجسّد تمرين "درع الخليج 2026" نموذجًا متقدمًا للتعاون الدفاعي الجوي بين دول المجلس ويؤكد جاهزيتها لمواجهة التهديدات الراهنة والمستقبلية كما يرسّخ مفهوم العمل العسكري المشترك بوصفه ركيزة أساسية للحفاظ على أمن دول مجلس التعاون واستقرارها وسلامتها.



