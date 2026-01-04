 جيش الاحتلال الإسرائيلي يطوق رام الله بدعوى الاشتباه في عملية دهس - بوابة الشروق
الأحد 4 يناير 2026 8:17 م القاهرة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يطوق رام الله بدعوى الاشتباه في عملية دهس

القدس/ الأناضول
نشر في: الأحد 4 يناير 2026 - 7:57 م | آخر تحديث: الأحد 4 يناير 2026 - 7:57 م

طوّق جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، مدينة رام الله ومداخلها، بدعوى وجود شبهات أمنية، عقب بلاغات أولية عن حادث دهس قرب مدينة روابي، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية (خاصة) أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فرضت طوقا عسكريا على المدينة، وأقامت حواجز، ونفذت عمليات تفتيش، بزعم الاشتباه بوقوع حادث دهس قرب مستوطنة عطيرت المحاذية لروابي.

وبحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، فإن هناك شبهات بوقوع عملية دهس قرب مستوطنة عطيرت (وسط الضفة).

وأشار جيش الاحتلال إلى أن قواته تفحص ملابسات الحادث.

ووفق إذاعة الجيش الرسمية، أسفر الحادث عن إصابة واحدة وُصفت بالطفيفة، في حين لم تؤكد الجهات الإسرائيلية على الفور خلفية ما جرى.

