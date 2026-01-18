قوات الاحتلال تقرر إبعاد مدير المسجد الإبراهيمي بالخليل

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إبعاد مدير المسجد الإبراهيمي بالخليل معتز أبو سنينة، ورئيس السدنة همام أبو مرخية، عن المسجد لمدة 15 يوما.

وقال أبو سنينة، في تصريحات له، إن قوات الاحتلال قامت باستدعائه لمركز التحقيق، وسلمته إخطارا يقضي بإبعاده عن المسجد، وكذلك إبعاد رئيس السدنة أبو مرخية، ومنعهما من التواجد أو الصلاة في المسجد الإبراهيمي وأروقته، بحسب وكالة شهاب.

يأتي هذا القرار ضمن إجراءات الاحتلال القمعية بحق الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية، وذلك في إطار سياسات توسيع الاستيطان وفرض وقائع تهويدية جديدة.

بالتوازي مع ذلك، تواصل قوات الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بشكل يومي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.